مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في انقلاب سيارة ميكروباص بعين شمس

لقى شخص مصرعه واصيب 2 أخرين اثر انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من محطة الونش بمنطقة عين شمس .



تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة ، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود جثة ومصابين بالقرب من محطة الونش بمنطقة عين شمس ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الاسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج وفاة شخص و إصابة 2 أخرين ونقلوا جميعهم الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.