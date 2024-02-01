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الخميس 01 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. النصر بقيادة "رونالدو" يلتقي إنتر ميامي "ميسي" في موسم الرياض

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الأحد الموافق 1 من فبراير 2024 على النحو التالي:
 *كأس رابطة المحترفين:
04:30 سيراميكا كليوباترا × سموحة
07:30 المصري البورسعيدي × بيراميدز
 *كأس موسم الرياض:
08:00 النصر - السعودية × إنتر ميامي - الولايات المتحدة الأمريكية
 *الدورى الإنجليزى:
09:30 وست هام يونايتد × بورنموث
10:15 وولفرهامبتون × مانشستر يونايتد
 *الدورى الإسبانى:
10:00 خيتافي × ريال مدريد

موسم الرياض النصر إنتر ميامي