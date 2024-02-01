تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الأحد الموافق 1 من فبراير 2024 على النحو التالي:
*كأس رابطة المحترفين:
04:30 سيراميكا كليوباترا × سموحة
07:30 المصري البورسعيدي × بيراميدز
*كأس موسم الرياض:
08:00 النصر - السعودية × إنتر ميامي - الولايات المتحدة الأمريكية
*الدورى الإنجليزى:
09:30 وست هام يونايتد × بورنموث
10:15 وولفرهامبتون × مانشستر يونايتد
*الدورى الإسبانى:
10:00 خيتافي × ريال مدريد
البوابة سبورت
تشاهدون اليوم.. النصر بقيادة "رونالدو" يلتقي إنتر ميامي "ميسي" في موسم الرياض
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تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الأحد الموافق 1 من فبراير 2024 على النحو التالي:
تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الأحد الموافق 1 من فبراير 2024 على النحو التالي: