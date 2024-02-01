تشاهدون اليوم.. النصر بقيادة "رونالدو" يلتقي إنتر ميامي "ميسي" في موسم الرياض

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الأحد الموافق 1 من فبراير 2024 على النحو التالي:

*كأس رابطة المحترفين:

04:30 سيراميكا كليوباترا × سموحة

07:30 المصري البورسعيدي × بيراميدز

*كأس موسم الرياض:

08:00 النصر - السعودية × إنتر ميامي - الولايات المتحدة الأمريكية

*الدورى الإنجليزى:

09:30 وست هام يونايتد × بورنموث

10:15 وولفرهامبتون × مانشستر يونايتد

*الدورى الإسبانى:

10:00 خيتافي × ريال مدريد