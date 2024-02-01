بالصور.. ختام البرنامج التدريبي لمشروع ترفل Trèfle لمعلمي اللغة الفرنسية بجنوب سيناء

اختتمت فعاليات اليوم الثالث والأخير من البرنامج التدريبي لمعلمي اللغة الفرنسية بجنوب سيناء اليوم الخميس؛ لدعم تنمية وتطوير تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية بمصر مشروع Trèfle ، والذي استضافته قاعة مدرسة السيدة خديجة الإعدادية بنات في العاصمة طور سيناء، خلال الفترة من الثلاثاء الموافق 30 يناير حتى الأول من فبراير 2024، تحت رعاية اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وتوجيهات محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، ومتابعة عادل عتلم وكيل المديرية، وحسام عامر مدير عام تنمية مادة اللغة الفرنسية بوزارة التربية والتعليم.

وحظى البرنامج التدريبي بزيارة مسئولى ومديري المشروع من الجانب المصرى والجانب الفرنسى Mme Claire Dubouil .

وأوضحت ماجدة السعيد نوار، موجه عام اللغة الفرنسية بمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، لـ"البوابة نيوز" أن البرنامج التدريبي يهدف لتنمية مهارات معلمى اللغة الفرنسية بجميع المدارس الحكومية بمصر ورفع الكفايات المهنية وتنمية قدرات التعامل مع وسائل التعلم الحديث بما يتماشى مع التقدم التكنولوجي وفى ضوء التحول الرقمي، وتوظيف التقنيات الرقمية في مجال التدريس لجذب أبنائنا إلى إتقان مهارات تلك اللغة، مع مراعاة تخطيط الحصة بشكل تفاعلي يسمح بالتطبيق الفعلي لمهارات اللغة، ويساعد على اكتساب الطلاب لتلك المهارات بشكل أمثل، وينمي أيضاً مهارات التعلم الذاتي لديهم.

وأشارت نوار إلى أن البرنامج أن البرنامج ينفذ بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم المصرية والمعهد الثقافى الفرنسى بالقاهرة والسفارة الفرنسية، لتطوير أسلوب تدريس مادة اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية المصرية، واستهدف يستهدف معلمي التعليم العام لمادة اللغة الفرنسية بالمحافظة على مستوى جميع الإدارات التعليمية وبلغ عددهم 25 معلم ومعلمة.

وأضافت: حاضر المادة التدريبية مدربو المشروع فى جنوب سيناء وهم: ماجدة السعيد نوار، وحسام حسن علي، ومحمد صلاح الدين عوض، والخبير التقنى للمشروع محمد محمود عبد اللطيف، بإشراف فريق المشروع بجنوب سيناء والتوجيه العام، لافتة إلى المحافظة حظيت بزيارة متابع التدريب من مسئولى المشروع علا مصطفى رجب مدير المشروع من الجانب المصري، وMme Claire Dubouil من الجانب الفرنسي.

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