السيسي يستقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي ويؤكد دعم مصر لجميع الجهود لحماية أراضيها

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، مؤكدا على دعم مصـر لجميع الجهود الرامية لحماية وحدة الأراضي الليبية ودعم مؤسسات الدولة لتمكينها من القيام بدورها.

وشدد الرئيس السيسي ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، على أهمية العمل على ترسيخ وحدة وأمن الدولة الليبية وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وفقا لما نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية”، في نبا عاجل لها.

وثمن رئيس المجلس الرئاسي الليبي، الدور المصري الداعم لليبيا على جميع الأصعدة وما تقدمه من مساندة صادقة لجهود المصالحة الوطنية الشاملة.

كما ثمن المنفي، على حرص مصر على توحيد مؤسسات الدولة الليبية الأمر الذي يعد جوهريا لاستعادة الاستقرار في البلاد.