تعليم مطروح: بدء تلقي تظلمات نتائج الشهادة الإعدادية الإثنين المقبل

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة مطروح، اليوم الخميس، بدء تلقي تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ اعتبارًا من صباح الإثنين المقبل الموافق الخامس من فبراير ٢٠٢٤، وذلك بمقر لجنة النظام والمراقبة بمدرسة العمدة أحمد طرام الإعدادية بنات وسط مدينة مرسى مطروح ولمدة 15 يومًا.

وأوضح وكيل تعليم مطروح، أن الطالب أو ولي أمره عليه التقدم بطلب عن طريق الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، مع سداد الرسوم المقررة عن كل مادة يرغب الطالب في الاطلاع عليها، والتي تبلغ 35 جنيها فقط لا غير وفق للكتاب الدوري الصادر بتاريخ 28 مارس 2022 على أن تقوم الإدارات بتجميع هذه الطلبات وتسليمها للكنترول، الذي يحدد المواعيد المقررة لكل طالب للاطلاع على كراسات الإجابة الخاصة به.

وشدد وكيل تعليم مطروح على أنه خلال الاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية لا يجب على الطالب أو ولي أمره اصطحاب الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية داخل لجنة النظام والمراقبة.

وأضاف وكيل تعليم مطروح، أن الطالب يطلع على صور كراسات الإجابة في المواد التي يتظلم عليها، ويكتب ملاحظاته التي يتم عرضها على موجه عام المادة قبل إعادة فحص ورقة الإجابة الخاصة به، على أن يتم إخطار الطالب والإدارة بنتيجة التظلم، عقب الانتهاء من فحصه.