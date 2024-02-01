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الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"القاهرة الإخبارية": مصر تطرح رؤيتها لتعزيز الروابط بين "البريكس" والقارة الأفريقية

مجموعة البريكس
مجموعة البريكس
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قالت الإعلامية أميمة تمام، إن مصر دعت خلال اجتماعات "بريكس" إلى تعزيز  التعاون والتنسيق بين دول التجمع بما في ذلك دعم آليات التنسيق حول إصلاح النظام الاقتصادي العالمي، ودفع الجهود لتمثيل الدول النامية في الأطر المالية والنقدية الدولية بما يعكس زيادة وزنها الاقتصادي.

وأشارت الإعلامية خلال قناة القاهرة الإخبارية أن مصر تشارك للمرة الأولى في اجتماعات تجمع البريكس بعد انضمامها كعضو كامل اعتبارا من شهر يناير هذا العام.

وأوضحت أن مصر قد طرحت رؤيتها إلى تعزيز الروابط بين "البريكس" والقارة الأفريقية وإنشاء صلات مؤسسية بين الهيئات المعنية بالاستثمار بدول التجمع والعمل على تطوير نظم المدفوعات بين دول البريكس مع العملات الوطنية.

الاقتصادي العالمي الدول النامية تجمع البريكس