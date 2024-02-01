قفزة نوعية وبنية تحتية بقرى مغاغة شمال المنيا  

الحلم أصبح حقيقة بعد أن جسدت مبادرة حياة كريمة الأحلام إلى مشروعات ملموسة أعادت الأمل والحياة إلى مواطني القرى، حيث نجحت المبادرة الرئاسية حياة كريمة في إحداث قفزة نوعية في الأوضاع المعيشية لسكان الريف، يستفيد منها 58% من سكان مصر وتغطي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبنية الأساسية والعمرانية في إطار رؤية عمرانية متكاملة.

ويشهد مركز مغاغة شمال محافظة المنيا طفرة خدمية كبيرة فى المشروعات والخدمات التى حققتها حياة كريمة والتى رفعت المعاناة عن كاهل المواطنين، وأشاد مواطنى قرى مغاغة بمشروعات حياة كريمة التى كانت مجرد أحلام فى وقت سابق.

ويقول صلاح عبدالله من أبناء مغاغة "المبادرة كانت حلم بالنسبة لنا ولجميع أهالى قرى الريف، حيث كنا نحلم فقط بتنفيذ جزء بسيط من الخدمات العامة والمرافق والتى طالبنا بتنفيذها لسنوات ولكن لم تتحقق، حتى أن جاءت المبادرة التى أطلقها الرئيس وتم اختيار مركز مغاغة ضمن حياة كريمة وشاهدنا بعدها بأيام قليلة المعدات تعمل داخل القرى والحلم يتحقق أمام أعيننا، من "مجمعات خدمية، ووحدات صحية، مراكز شباب، محطات صرف صحى، محطات مياه شرب، توصيل الغاز الطبيعي" وغيرها من المشروعات.

وأضاف الحاج مجدي من أبناء مغاغة "لقد عشنا لسنوات نعاني من مشاكل الصرف الصحي وانتشار المياه الملوثة بالشوارع الرئيسية الفرعية، والتي كانت السبب الرئيسي في نقل الأمراض للأطفال وكبار السن، ولكن اليوم نتمتع بخدمات الصرف الصحى وتم توصيله إلى جميع المنازل وأصبحت القرية خالية من التلوث، كما تم رصف جميع شوارع القرية بعد الانتهاء من دخول كافة المرافق، كما تم أيضا توصيل خطوط الفايبر لتوفير خدمة إنترنت عالية تساعد الطلاب داخل القرية فى دراستهم".

وأضاف الحاج سيد أحد الأهالي، مبادرة حياة كريمة غيرت كثيرًا في قرى مركز مغاغة وقد أصبحنا نشاهد مشروعات عملاقة مثل المراكز التكنولوجية، ومشروعات الصرف الصحى، والغاز ومراكز الشباب، وشبكات مياه الشرب المنتشرة بقرى المركز تلك المشروعات التى كنا نحلم بها لسنوات أصبحت الآن حقيقة ظاهرة.

هذا وجاري إنشاء عدد من المشروعات منها أعمال إنشاء مستشفى مغاغة المركزي النموذجي على مساحة 7 آلاف متر مربع مكون من 6 أدوار ويشتمل على 316 غرفة في جميع التخصصات بتكلفة مليار و700 مليون جنيه وتخدم 702 ألف نسمة، ووحدة صحية بقرية الشيخ زياد وتخدم 32 ألف نسمة بالقرية وتوابعها ومحطة معالجة بلهاسة لخدمة 8 قرى بالوحدة المحلية لميانة وتوابعها ما يعادل 115 ألف نسمة وزيادة طاقتها الاستيعابية من 15 ألف متر مكعب/يوميا لتصل إلى 25 ألف متر مكعب/ يوميا.