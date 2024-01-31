ضبط أحد مخازن بيع وتوزيع المواد الغذائية بأزيد من سعرها فى الإسكندرية

شنت إدارة العامرية التموينية برئاسة حسن داود مدير الإدارة وتحت إشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بحملة تموينية بنطاق الادارة والتى أسفرت عن ضبط أحد مخازن بيع وتوزيع المواد الغذائية بالجملة لقيام صاحب النشاط ببيع زيت حر بأزيد من سعر بيع المستهلك المحدد بفواتير الشركة المنتجة للزيت.

وتم التحفظ على الكمية المخزنة بالمكان وعدد ١٨٦ زجاجة زيت زنة الزجاجة ٨٠٠ مل، عدد ٤٨ زجاجة زيت زنة الزجاجة ٧٠٠ مل، عدد ٤٨ زجاجة زيت زنة الزجاجة ١ لتر، عدد ١٦ زجاجة زيت زنة الزجاجة ٢.٢٥ لتر، عدد ٤ زجاجة زيت زنة الزجاجة ٤.٥ لتر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

وأصدر المهندس احمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين بالاسواق بحظر بيع السلع الغذائية بأزيد من الاسعار المحددة للبيع للمستهلك، بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، لضبط ومتابعة الأسواق.