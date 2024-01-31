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الأربعاء 31 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإنجليزي.. برينتفورد يباغت توتنهام في الشوط الأول

مباراة توتنهام ضد
مباراة توتنهام ضد برينتفورد
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باغت فريق برينتفورد، مضيفه توتنهام بهدف، ليتقدم عليه في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب استاد توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل نيل ماوباي هدف اللقاء الوحيد حتى الآن، وذلك في الدقيقة 15، ثم حاول لاعبو السبيرز في إدراك التعادل ولكن فشلت كل المحاولات حتى مع كرة الألماني تيمو فيرنر، التي اصطدمت بالعارضة في الدقيقة 21، لينتهي الشوط الأول بتقدم برينتفورد على توتنهام بهدف للا شئ.

ويحتل فريق توتنهام، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة، بينما يأتي برينتفورد في المركز الخامس عشر وفي رصيده 22 نقطة.

ودخل توتنهام، مباراته ضد برينتفورد على النحو التالي.

حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: بورو - روميرو - دي فان - أودوجيو

خط الوسط: سكيب - بينتانكور - جيمس ماديسون

وفي الهجوم: كولوسيفسكي - ريتشارليسون - تيمو فيرنر.

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