في آخر أيام يناير 2024.. الثلوج تكسو قمم جبال سانت كاترين.. صور

اكتست مدينة سانت كاترين، بحلة بيضاء بعد هطول أمطار ثلجية غطت أجزاء متفرقة من الجبال التي بدأت تتساقط مساء اليوم الأربعاء، في ظل انخفاض كبير في درجات الحرارة، وهي فترة ترويج سياجي للمدينة لمحبي وعشاق مشاهدة سقوط الثلج، وسط فرحة من الأهالي خاصة قاطني القرى والوديان والتجمعات البدوية، التي تعتمد على المطر في الزراعات الموسمية ورعي الأغنام والإبل، وتعد مصدر الشرب الوحيد في الصحراء، حيث يحفرون الآبار لتخزين المياه.

من جانبها رفعت الوحدة محلية لمركز ومدينة سانت كاترين درجة الاستعدادات القصوى؛ لمواجهة موجة الصقيع التي تشهدها المدينة حاليًا.

ورصد صالح عوض، أحد مواطني وعشاق مدينة سانت كاترين، مجموعة من الصور للغيوم وهي تغطي جبال كاترين ومنها قمة جبل سيدنا موسى، وجبل عباس باشا في منظر بديع.

ووفقا لتنبؤات الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية تصل درجات الحرارة الصغرى بسانت كاترين لليوم الثاني على التوالي ولأول مرة فى شتاء هذا العام لصفر درجة.

يأتي ذلك فى الوقت الذى تشهد فيه البلاد استمرار سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ويسود طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد، مع فرص لتكون الثلوج ليلا على قمة جبل موسى وسانت كاترين.

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