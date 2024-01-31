ضبط ملايين الدولارات في حملات أمنية على تجار السوق السوداء.. وأطنان من السلع المحتكرة والمغشوشة

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية توجيه الضربات الجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومى للبلاد وتكثيف الجهود لرصد وملاحقة القائمين على ذلك النشاط الإجرامى.

في نفس السياق أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة خلال 24 ساعة عن ضبط (28) قضية بإجمالى (38) متهم.. وبحوزتهم (179،354دولار أمريكى – 10،971 يورو – 45،336 ريال سعودى – 620 جنيه إسترلينى– 146 دينار كويتى– 2438 دينار ليبى - 285 درهم إماراتى – 150 روبل روسى – 1000 ون كورى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

في سياق متصل تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط رئيس قسم الحسابات ومدير المبيعات بإحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم ضبطهما وبحوزتهما 1،088،142 دولار أمريكى – 37،870 يورو - 1،550 جنيه إسترلينى - 7،751،000 جنيه مصرى) حال قيامهما بإستبدال مبالغ مالية من العملة الأجنبية لأحد عملائهما تم ضبطه وبحوزته (مبلغ مالى 4،230،750 جنيه مصرى).



بمواجهتهم أقروا بحيازتهم المبالغ المالية المضبوطة للإتجار غير المشروع فى السوق السوداء خارج السوق المصرفية الرسمية عن طريق تغيير العملة والمبالغ المالية بالعملة المصرية حصيلة إرتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومى للبلاد وتكثيف الجهود لرصد وملاحقة القائمين على ذلك النشاط الإجرامى.



فيما واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها..

وفي نفس السياق واصلت الاجهزة الامنية مكافحة الغش التجاري والتدليس على المواطنين و أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وإدارات مباحث التموين بمديريتى أمن (الدقهلية – المنوفية) عن تحقيق الناتئج التالية:-

مديرية أمن المنوفية

- ضبط (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية) وبحوزته (30 طن ذرة صفراء "مستلزمات إنتاج" بدون بيانات أو مستندات تدل على مصدرها – 15 طن كربونات الكالسيوم "مستلزمات إنتاج بدون بيانات أو مستندات تدل على مصدرها– 2،125 طن إضافات أعلاف "مستوردة" "مستلزمات إنتاج بدون مستندات غير صالحة للإستخدام لإنتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها – 850 كيلو جرام خلطة حمام بدون مستندات غير صالحة للإستخدام لإنتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها).

- ضبط (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية) وبحوزته (33،750 طن مسحوق لحوم، مسحوق عظم، جلوتين "مستلزمات إنتاج أعلاف حيوانية " بدون بيانات أو مستندات تدل على مصدرها – 10 أطنان أعلاف حيوانية "منتج نهائى" مدون عليها إحدى العلامات التجارية لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية).

- ضبط (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية) وبحوزته (25 طن خليط "زوائد، صويا "مستلزمات إنتاج أعلاف حيوانية " بدون بيانات أو مستندات تدل على مصدرها).

- ضبط (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية) وبحوزته (30 طن نخالة خشنة بدون مستندات تدل على مصدرها).

- ضبط (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية) وبحوزته (10 أطنان ذرة صفراء "مستوردة"بدون مستندات تدل على مصدرها).

- ضبط (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية) وبحوزته (20 طن ذرة صفراء "مستوردة" بدون مستندات تدل على مصدرها).

مديرية أمن الدقهلية

- ضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية) وبحوزته (6 أطنان أعلاف حيوانية "خليط زوائد، ذرة صفراء" بدون مستندات تدل على مصدرها وغير مكتملة البيانات).

- ضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية) وبحوزته (2 طن أعلاف حيوانية "مختلفة الأنواع" بدون مستندات تدل على مصدرها وغير مكتملة البيانات)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

في سياق متصل تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن المنيا من ضبط تاجر سلع غذائية يمتلك عدة محلات ومخازن "له معلومات جنائية"، لقيامه بتخزين كميات كبيرة من السلع الغذائية واخفائها بمخزن خاص به كائن بدائرة مركز شرطة المنيا بقصد حجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عُثر بداخل المخزن المشار إليه على (231،64 طن سكر حر - 67،306 طن مكرونة - 100،273 كرتونة جبن متنوعة – 53،900 طن أرز – 53،544 طن زيت – 3،500 طن دقيق – 128،12 طن سمن – 1،740 طن ألبان).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط 55 ألف عبوة سجائر مهربة جمركيًا ومجهولة المصدر بالإسكندرية



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بمشاركة مديرية أمن الإسكندرية قيام (مالك عدد 2 مخزن "غير مرخصين" لتجارة السجائر - كائنين بدائرة قسم شرطة المنتزه ثان بالإسكندرية) بتخزين كميات من السجائر مختلفة الأنواع وإمتناعه عن بيعها بقصد حجبها عن التداول بالأسواق لتخفيض المعروض منها لرفع أسعارها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (55000 عبوة سجائر أجنبية مختلفة الأنواع مهربة جمركيًا) وبمواجهته إعترف بتخزينها بقصد الإتجار بها لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.