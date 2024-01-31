ننشر توصيات الاجتماع الـ19 للجمعية العلمية لكليات الآداب باتحاد الجامعات العربية

انتهت أعمال الاجتماع التاسع عشر للهيئة العمومية للجمعية العلمية لكليات الآداب باتحاد الجامعات العربية، اليوم الأربعاء، الذي نظمته كلية الآداب بجامعة عين شمس خلال يومي ٣٠ و٣١ من شهر يناير لعام ٢٠٢٤.

وأعرب محمد العناقرة الأمين العام للجمعية وجميع الحاضرين من أعضاء الجمعية عن امتنانهم لإدارة الكلية بقيادة حنان كامل عميدة الكلية ولسموها على تلقيهم وضيافتهم، وكذلك شكروا وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس وكل من أسهم في تنظيم الاجتماع.

أسفر الاجتماع عن عدة اقتراحات وتوصيات:

أولا: تنشيط دور مجلة اتحاد الجامعات العربية التي تصدرها الجمعية بجذب المزيد من الباحثين لتقييم أبحاثهم بالمجلة، مما يساعد في زيادة الإصدارات وكذلك اقتراح زيادة عدد الأعداد.

ثانيا: البحث عن طرق جديدة لتسويق المجلة.

ثالثا: تجديد دعوة أعضاء هيئة التدريس بكليات الآداب والإنسانيات للنشر في الدورية.

رابعا: التوقيع على بروتوكول تعاون مشترك، وتحالف علمي بين الجامعات العربية الأعضاء في الجمعية، لتعزيز التواصل العلمي والأكاديمي وتبادل الأساتذة والطلاب، وتوحيد بعض البرامج الدراسية بين هذا التحالف.

خامسا: تبادل خبرات النجاح في المجالات العلمية المختلفة لتشجيع التنافس المحمود بين الجامعات.

وفي ختام أعمال اليوم عقدت حنان كامل عميد كلية الاداب جامعة عين شمس اجتماعا مع نبهان الحراصى عميد كلية الآداب بجامعة عمان بسلطنة عمان، بحضور كل من محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، حنان سالم وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ناقشوا فيه كيفية تفعيل أوجه التعاون المشترك، وتطوير مكتبة الكلية، واقتراح عقد دورات تدريبية في مركز الإبصار لموظفين من سلطنة عمان وعمل برامج مشتركة للفئات الخاصة، وإيفاد بعثات طلابية لمرحلة الليسانس والدراسات العليا للالتحاق بالكلية.

كما قاموا بجولة بقاعات الدراسة ومكتبة الكلية، ومركز الإبصار الإلكتروني، ومعامل الحاسب الآلى. شارك في الاجتماع عمداء وأكاديميين من جامعات مختلفة في المملكة الأردنية الهاشمية، سلطنة عمان، قطر، جامعة المنصورة وجامعة القاهرة.