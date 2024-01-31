سلطنة عمان تستنكر الهجوم على أفراد أمريكيين بالحدود الأردنية السورية

أعربت سلطنة عُمان عن استنكارها وأسفها للهجوم الأخير بطائرة دونِ طيار على أفراد أميركيين على الحدود الأردنيَّة السوريَّة، والذي أسفر عن خسارة عدد من الأرواح وإصابة مجموعة من الأشخاص، الأمر الذي مثَّل في الوقت ذاته انتهاكًا لأمن وسيادة الاردن وشكَّل تصعيدًا جديدًا وخطيرًا للتوتر في المنطقة، جرَّاء استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قِطاع غزَّة.

وعبَّرت في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن تضامنها مع الاردن ، وتأييدها لِمَا تتخذه من إجراءات تحفظ لها أمنها واستقرارها، داعيةً جميع الأطراف المؤثرة إلى تكثيف جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ووقف أسباب التصعيد والتوتر ابتداءً بردع إسرائيل ووقف عدوانها العسكري على الشَّعب الفلسطيني الأعزل في قِطاع غزَّة وباقي الأراضي الفلسطينيَّة المحتلَّة.