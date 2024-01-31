الجامعة البريطانية فى مصر تمنح الدكتوراة الفخرية لرئيس جامعة لندن ساوث بانك

شهدت فريدة خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، والسير مجدي يعقوب الرئيس الشرفي للجامعة البريطانية في مصر، والدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، مراسم منح الدكتوراة الفخرية للأستاذ الدكتور ديفيد فينيكس، رئيس جامعة لندن ساوث بانك.

وخلال فعاليات الحفل، كرم الدكتور محمد لطفي، والدكتور ديفيد فينيكيس، الخريجين الأوائل والمتميزين من مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وعلى هامش الاحتفالية، أفتتح الدكتور ديفيد فينيكس برفقة الدكتور محمد لطفي، معمل الحاسبات عالية الأداء ومعمل معالجات التحكم بكلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب بالجامعة.

جاء ذلك بحضور، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والسفير عمرو موسي وزير الخارجية الأسبق، وعضو مجلس أمناء الجامعة البريطانية، الدكتور مصطفي الفقي، عضو مجلس أمناء الجامعة البريطانية، والدكتورة نادية الزخاري، عضو مجلس حكماء الجامعة البريطانية.

من جانبها، أكدت فريدة خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة، أن اليوم يعد بمثابة احتفالية خاصة وغالية، لأننا نحتفل بالطلاب المتفوفين خلال مسيرتهم الأكاديمية بالجامعة البريطانية، معربه عن ثقتها بهم بأنهم سيكونوا في مصاف القادة والرواد، لأنهم بذلوا مجهودًا كبيرًا يدفعنا جميعًا للفخر بهم.

وأضافت "فريدة"، أن الجامعة البريطانية منذ إنشائها وهي صرح أكاديمي وبحثي يمتلك الخبرات والإمكانيات اللازمة التي جعلته مصدر فخر وإعزاز لجميع منتسبيه، لأنه مصنع بناء الإنسان مثلما أطلق عليها والدها الراحل ومؤسس الجامعة البريطانية محمد فريد خميس، مشيرة إلى ضرورة حب الأفراد لما يفعلون لكي يكون النجاح حليفهم مثلما كان يقول والدها دائمًا.

ومن جانبه، قال السير مجدي يعقوب، الرئيس الشرفي للجامعة البريطانية في مصر:"إن خريجي الجامعة البريطانية يجب أن يشعروا بالسعادة للمؤهلات التي قدمتها الجامعة لهم، والتي يجب أن يسخروها لخدمة المجتمع وخدمة الإنسانية، فاليوم يعد احتفالا للمعرفة التي جعلتهم مسلحون لمواجهة سوق العمل، والتصدي لأي عقبات قد تواجههم والعمل على تطوير أنفسهم دائمًا."

ووجه السير مجدي يعقوب، نصيحة لطلاب الجامعة بضرورة احساسهم بالشغف للنجاح وفعل المزيد، وكذلك تمتعهم بالتواضع ومعاملة الجميع بساوسيه وتقديم الخدمات لهم، وعدم الاستسلام والبحث عن الفرص، واحترام الإنسانية، وتمنى لهم مستقبلًا مشرقًا لأنهم مستقبل مصر، ومستقبل الإنسانية.

فيما قال الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة، إن الطلاب الأوائل وطلاب الجامعة المتميزين هم نماذج ملهمة في مجتمعنا لتشجيع أقرانهم على التميز والتطلع لفعل المزيد، فالجامعة البريطانية هي مؤسسة أكاديمية تبني جيل من القادة والرواد المؤهلين لقيادة العالم وتحقيق أهدافه ومتطلباته.

وأضاف الدكتور "لطفي"، أن استراتيجية الجامعة البريطانية تتوافق مع توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير الاهتمام والدعم لأبنائنا المتفوقين علميًا، ولذلك تأتي هذه الاحتفالية للعمل على تحقيق هذه الرؤيه وتقدم كل وسائل الدعم سواء المادي أو المعنوي لهم، لإعداد كوادر شابة موهوبة ومبتكرة.

يذكر أن الجامعة البريطانية فى مصر هي واحدة من أهم وأكبر الجامعات الخاصة في مصر، وتطبق نظام التعليم البريطاني كما تمنح خريجيها الشهادات المزدوجة المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية ومن الجامعات الأجنبية الشريكة وهم (London South Bank University & Manchester Metropolitan University& Queen Margaret University).