حسين الجسمي وياسر بوعلي: ثنائي مبدع يجددان النجاحات في "مرة شكرًا"

بعد مجموعة من التعاونات الناجحة السابقة التي حققت جماهيرية كبيرة في الوطن العربي، يجدد الثنائي المبدع الفنان الإماراتي حسين الجسمي والملحن السعودي ياسر بوعلي تعاونهما من خلال عمل غنائي جديد بعنوان "مرة شكرًا"، يحمل بين طياته أسلوبًا غنائيًا وموسيقيًا عصريًا متميزًا في الإبداع وفي تنفيذ الرؤية الموسيقية في الأغنية، والتي كتبها الشاعر عبدالله الملحم، ويقول في مطلعها:

مررة شكرًا..ع المسافة..والكلافة..

والفراق اللي أعافه !

ع اللي فيني..وفـْ سنيني !

وكل شي بينك وبيني !

إنت ماقصرت فعلًا..مررة شكرًا.

وتعاون "جبل الأغنية العربية" في التوزيع الموسيقي لأغنية "مرة شكرًا" مع الموزع زيد نديم وقام بعملية المكس والمكساج حسام كامل، وطرحها عبر قناته الرسمية في موقع YouTube من خلال فيديو تم عملية المونتاج فيه بأسلوب تقني حديث مناسب مع لون الأغنية الموسيقي، ويتضمن كلمات الاغنية كاملة.

كما تم عرض الأغنية عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وأصبحت متوفرة عبر جميع منصات التواصل الإجتماعي المتخصصة في عرض وبث الأغنيات.

وتميز الثنائي المبدع حسين الجسمي وياسر بوعلي في أعمال سابقة حققت نجاحات ومشاهدات كبيرة وعالية، منهم أغنية "شفت"من كلمات الشاعر "تركي"، وأغنية "تسأل بعد" من كلمات سعود البابطين.

https://youtu.be/Rt1NUdxpLbY?si=qRCC_5xRH4E_1t62