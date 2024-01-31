غدًا.. "حياة كريمة" بالمنيا تكرم متطوعيها بحفل فني

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، بمحافظة المنيا، عن تنظيم حفل فني، لتكريم جميع متطوعي المؤسسة بالمراكز والقرى بالمحافظة، وذلك غدا الخميس ، في تمام 11 ظهرا، بمسرح ديوان عام محافظة المنيا.

يقام هذا الحفل في إطار تقدير المؤسسة لجهود المتطوعين الذين ساهموا في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في المحافظة، والتي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى الأكثر احتياجاً.

من المقرر أن يشهد الحفل تقديم عروض فنية متنوعة، منها الغناء والعزف والتمثيل، بالإضافة إلى تكريم المتطوعين بشهادات تقدير وهدايا تذكارية، تحت رعاية وحضور اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا، ونائبه الدكتور محمد محمود ابو زيد، وقيادات المؤسسة بالمحافظة، والقيادات التنفيذية والسياسية والبرلمانية.

وأكد احمد العمدة أبوكريشة، المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة بالمنيا، أن المؤسسة تحرص على تكريم المتطوعين لما قدموه من تضحيات جليلة في سبيل خدمة الوطن، مشيراً إلى أن الحفل سيكون فرصة لشكرهم على جهودهم وتحفيزهم على مواصلة العطاء.

يذكر أن مؤسسة حياة كريمة دشنت برنامجاً لتدريب المتطوعين في محافظة المنيا، وذلك بهدف تأهيلهم على تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بكفاءة وفاعلية.