لا يصدقها عقل.. أشياء غريبة تباع عبر الإنترنت

الإنترنت عالم واسع من الأشياء التي يمكن فعلها، شبكة يجتمع عليها كل شىء وتجد عليها كل ما يخطر ببالك حتى الأشياء التي لا يستوعبها عقلك، فالناس يعرضون كل شىء للبيع عبر الإنترنت، وأصبحت أكثر الطرق شهرة وانتشارا للتسوق من الصغيرة للكبيرة ولكن إذا أخذت جولة حول نوعية الأشياء التي تباع ستجد اشياء غريبة يعرضها الناس للبيع.

وترصد "البوابة نيوز" قائمة بأغرب الاشياء التي عرضت للبيع عبر شبكة الإنترنت، وبعضها عرض بأسعار باهظة:

١-طلب إعلان أن يبيع الشخص جلده لإحدى الشركات حتى يظهر إعلان الشركة موشوما على جلد الشخص ل ترويج إعلاني مقابل دفع 510 دولارات.

٢-بيع حيتان العنبر الذي وجدها شخص قبل ساحل وكان طول الحوت 12 مترا.

٣-الممثلة الأمريكية الشهيرة سكارليت جوهانسون أعلنت في أحد البرامج انها كانت مصابة بالبرد، وأنها تحتاج الى حاجتها للمال لدفعها لمتبرع لاحد الجهات فقررت أن تحضر منديلا وتضع فيه مخاط الأنف وتعرضه للبيع عبر الإنترنت، وتم بيعه بمبلغ 5300 دولار.

٤-مجوهرات غريبة بعضها مصنوع من أسنان الغزلان وكلها شكلها مقزز ومخيف وعليها إقبال.

٥-الممثلة الشهيرة جينيفر لورانس قامت ببيع حمالة صدر رياضية كانت ترتديها أثناء المشاهد الصعبة في أحد الأفلام، وكانت بنهاية اليوم مليئة بالعرق؛ وذلك عبر الإنترنت بمبلغ 3175 دولارا.

٥-أحد معجبين المغنية الشهيرة بريتني سبيرز قام بشراء ما تبقى من سندوتش كانت تأكله المغنية الأمريكية بمبلغ أكثر من 500 دولار.

٥-تم بيع الكوب الذى شرب منه مغني البوب ألفيس بريسلي بمبلغ 455 دولارا وبه بعض الماء عام 2008 وكان الرجل الدي باع الكوب قد حصل عليه كتذكار من حفل حضره للمغني في عام 1977.

٦-بعدما ادعت سيدة امريكية ان لديها شطيرة جبن تعكس صورة مريم العذراء قامت بشرائها في عام ١٩٩٤ وان الشطيرة موضوعة في صندوق بلاستيكي وموضوعة الى جانب سريرها ولم يظهر عليها العفن ابدا ثم عرضتها للبيع في عام ٢٠٠٤ بمبلغ ٢٨٠٠٠ دولار.

٧-ورق من الذهب للحمامات يستخدم كأغلى ورق تواليت وهو عيار ٢٢ قيراط وتم بيعه بقيمة ١.٣ مليون دولار.

٨-اعلان لسرد تفاصيل محزنة في حياة الشخص ويحصل كل من يسرد قصة حقيقة ويثبت صحتها يحصل على مبلغ مابين ٢٠٠ الى٢٠٠٠ دولار للقصة.

٩-تم بيع احد الاظافر المزيفة للمغنية الأمريكية ليدي جاجا بمبلغ ١٢ الف دولار بعد ان وجدها عامل نظافة على المسرح اثناء تنظيفه بعد حفل موسيقي لها.

١٠-واقعة البيع مرة أخرى للمغنية الأمريكية الشهيرة بريتني سبيرز بعد ان عرضت اختبار حمل خاص بها على الإنترنت مقابل ٥٠٠٠دولار.

١١-الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون لديها من جديد موقف غريب حيث قدم شخص من معجبيها طلب بأن يدفع لها ٢٨ ألف دولارمقابل موعد معها لمدة ٢٠ دقيقة، وتبرعت بالأموال للجمعيات الخيرية.

١٢-واحدة من أغرب إعلانات البيع والتي تعد تجارة غير مشروعة، وتتم عبر واقع خفية هو بيع وشراء عروس حقيقية، وأن يتم البيع في علبة كرتونية وأن يتحمل المشتري تذكرة الطيران وخدمات الموقع.