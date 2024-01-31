مجلس مدينة العريش ينفذ حملة موسعة لمواجهة التعديات على أملاك الدولة

أصدر اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش، تعليمات بتشكيل فريق عمل من سكرتير عام المجلس والإدارة الهندسية والمتابعة والإدارات المعنية بمجلس مدينة العريش، وذلك لإزالة التعديات حسب ماورد من كل رئيس منطقه خدمات.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء باتخاذ كافة الاجراءات لحصر وإزالة كافة المباني الخارجة عن القانون تنفيذا لقرار رئاسه الوزراء الصادرة بشأن تنفيذ الموجه 22 إزالات ومواجهة التعديات علي أملاك الدولة وفرض هيبة الدولة وتنفيذ قوة القانون.

وقد بدأت اليوم الأربعاء تنفيذ الموجة ٢٢ المرحله الاولي وأزالة التعديات بدائرة قسم اول العريش برئاسة رئيس المدينة مدعومة بقوة أمنية للتأمين من مديرية الأمن وقسم أول وبحضور سكرتير عام المجلس ومدير الادارة الهندسية والتنظيم والأشغالات والأنارة والمتابعة والتغيرات المكانية، حيث تم تنفيذ 4 حالات بدائره قسم أول وتتوالي أعمال اللجنة.

كما شهدت مدينة نخل بوسط سيناء حملة إزالة لمخالفة بناء علي أراضي أملاك الدولة بمركز نخل بناءا علي القرارات الصادرة من وزير التنمية المحلية وبناءً على توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ بضرورة إزالة مخالفات البناء على أراضي أملاك الدولة ضمن الموجه ٢٢ لإزالة المخالفات، فيما قام اليوم الأربعاء وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مركز ومدينة نخل بإزالة بناء مخالف بالتعدي علي اراضي املاك الدوله بمساحه ١٧٠ م واعادتها الي املاك الدولة.