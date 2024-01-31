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الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مراسلة القاهرة الإخبارية: الأوضاع الجارية في غزة انعكست على فعاليات معرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب
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قالت زينب شبل، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في معرض الكتاب، إن الأوضاع الجارية في قطاع غزة انعكست بشكل كبير على الفعاليات الثقافية والأدبية والفنية في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55.

وأضافت "شبل"، خلال رسالة على الهواء، أنه جرى تخصيص يوم يدور على كل المحاور الخاصة به حول الثقافة الفلسطينية والهوية الثقافية والأدبية للشعب الفلسطيني، كما أنه ستتم مناقشة الإصدارات الخاصة بالكُتاب الفلسطينيين، وانعقاد ندوات تخص القضية الفلسطينية وتاريخ فلسطين وعلاقة مصر بهذه القضية منذ بدايتها وحتى الآن وإحياء التراث الفلسطيني بشكل عام، وإحياء الثقافة والهوية في العديد من الفعاليات في المعرض.

وأشارت إلى أن الجديد هذا العام، ما يسمى بانطلاق مؤتمر اليوم الواحد، والذي يناقش العديد من الموضوعات والقضايا المهمة التي طرأت على الساحة، وبها العديد من التطورات الحديثة، واحدة من أهم هذه القضايا هي قضية الثقافة الرقمية والذكاء الاصطناعي، والتطرق للكتب والمؤلفات التي تتحدث عن الذكاء الاصطناعي في معرض الكتاب، بجانب الروايات التي تمت متابعتها من خلال هذه التقنية أو الاستعانة بها لكتابتها.

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