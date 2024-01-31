نهلة ولا هبة.. تفاصيل ضبط سيدة مقيدة باسمين مختلفين في سجلات الأحوال المدنية|مستند

حصلت "البوابة نيوز" علي مستند يوضح قيد سيدة متهمة في إحدي القضايا، باسمين مختلفين في سجلات الأحوال المدنية.



واقعة غريبة شهدها سجن مايو، وتحديدا داخل عنبر النساء، أثناء الكشف على متهمة تقضي فترة عقوبتها بالحبس في القضية رقم 4646 لسنة 2023 جنح الجمالية، ليتبين أنها مقيدة باسمين مختلفين في الأحوال المدنية "نهله عباس" و"هبة الله عباس"، ليتم تحرير محضر تزوير ضدها.

تخلص الواقعة في قيام المدعوة نهلة عباس محمد محمود بذكر اسم آخر لها كانت قد سجلت به بشهادة قيد ميلاد مختلفة باسم : هبة الله عباس محمد محمود حال ضبطها في القضية رقم 4646 لسنة ٢٠٢٣ جنح قسم الجمالية وعليه قامت بذكر ذلك الاسم أمام النيابة العامة وقامت بالتوقيع على محضر التحقيق بذلك الاسم، وحال ترحليها لديوان قسم شرطة 15 مايو تم اكتشاف الواقعة وحرر محضراً عنها.

وإذ باشرت النيابة العامة التحقيقات وباستجواب المتهمة نهله عباس محمد محمود - انكرت ما نسب اليها من اتهامات بشأن واقعة التزوير مبررة ان لها اسمين الأول هو نهله عباس محمد محمود والثاني هبه الله عباس محمد محمود، لقيام والدها بتسجيل قيد ميلادها باسمين مختلفين، وأنها لم تقم بالتعامل مع ثمة مؤسسات او هيئات حكومية أو خاصة باسم هبه الله عباس محمد محمود ونظراً لأنها معروفة بنطاق محل سكنها باسم هبه الله عباس محمد محمود، خشيت تغییر ذکر اسم نهله عباس محمد محمود امام النيابة العامة تجنباً لتوجيه اتهام لها بالتزوير بمحرر رسمي.

