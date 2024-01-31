وزارة الداخلية تواصل مكافحة جرائم الغش التجارى

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وإدارات مباحث التموين بمديريتى أمن (الدقهلية – المنوفية) عن تحقيق الناتئج التالية :-

مديرية أمن المنوفية

- ضبط (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية) وبحوزته (30 طن ذرة صفراء "مستلزمات إنتاج" بدون بيانات أو مستندات تدل على مصدرها – 15 طن كربونات الكالسيوم "مستلزمات إنتاج بدون بيانات أو مستندات تدل على مصدرها– 2,125 طن إضافات أعلاف "مستوردة" "مستلزمات إنتاج بدون مستندات غير صالحة للإستخدام لإنتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها – 850 كيلو جرام خلطة حمام بدون مستندات غير صالحة للإستخدام لإنتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها).

- ضبط (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية) وبحوزته (33,750 طن مسحوق لحوم ، مسحوق عظم ، جلوتين "مستلزمات إنتاج أعلاف حيوانية " بدون بيانات أو مستندات تدل على مصدرها – 10 أطنان أعلاف حيوانية "منتج نهائى" مدون عليها إحدى العلامات التجارية لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية).

- ضبط (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية) وبحوزته (25 طن خليط "زوائد ، صويا "مستلزمات إنتاج أعلاف حيوانية " بدون بيانات أو مستندات تدل على مصدرها).

- ضبط (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية) وبحوزته (30 طن نخالة خشنة بدون مستندات تدل على مصدرها).

- ضبط (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية) وبحوزته (10 أطنان ذرة صفراء "مستوردة"بدون مستندات تدل على مصدرها).

- ضبط (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية) وبحوزته (20 طن ذرة صفراء "مستوردة" بدون مستندات تدل على مصدرها).

مديرية أمن الدقهلية

- ضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية) وبحوزته (6 أطنان أعلاف حيوانية "خليط زوائد ، ذرة صفراء" بدون مستندات تدل على مصدرها وغير مكتملة البيانات).

- ضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية) وبحوزته (2 طن أعلاف حيوانية "مختلفة الأنواع" بدون مستندات تدل على مصدرها وغير مكتملة البيانات)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.