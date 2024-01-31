الأونروا: إيقاف تمويل الوكالة يؤدي لانهيار النظام الإنساني في قطاع غزة

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن القرارات التي اتخذتها مجموعة من الدول بإيقاف تمويل الوكالة ستكون لها عواقب كارثية على قطاع غزة.

وأوضحت وكالة الأنروا في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" أن إيقاف تمويل الوكالة من قبل بعض الدول سيؤدي إلى انهيار النظام الإنساني داخل قطاع غزة.

يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية، أكدت بالأمس أنه لا يوجد طرف بمقدوره توفير المساعدات في قطاع غزة بقدر ما تفعل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، موضحة أنها تريد أن تستمر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في عملها بتقديم المساعدات لقطاع غزة.