رئيس جامعة سوهاج يشارك في زراعة 1000 متر نجيل ضمن التوجهات نحو التحول الأخضر

شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، فى فعاليات تشجير ١٠٠٠ متر نجيل بمقر الجامعة الجديد، وذلك فى إطار استمرار الجامعة فى تنفيذ توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة والتحول الأخضر وتفعيل أهداف المبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون شجرة"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، كحل يساهم في مواجهة التغيرات المناخية، ويساعد فى الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية.

وأوضح النعماني، أن الجامعة تواصل تنفيذ خططتها التنموية نحو زيادة الرقعة الخضراء وتشجير المساحات والطرقات الواسعة داخل مقري الجامعة، لتهيئة بيئة صحية خضراء لها مظهر جمالي وحضاري جذاب، بما يضمن توازن النظم الإيكولوجية، وتحسين جودة الحياة، فضلاً عن تعزيز السلوكيات الإيجابية والممارسات السليمة للمشاركة بجدية فى الحفاظ على البيئة، ونشر الوعى بأهمية التشجير ودوره فى تحسين المظهر العام للحرم الجامعي، إلى جانب توفير متنفس نظيف وأجواء ملائمة لجميع منسوبي الجامعة.

وقال الدكتور ياسر عبد الفتاح مدير عام الشئون الإدارية أن زراعة النجيل والأشجار تساعد على الحد من تلوث الهواء وزيادة الأكسجين المنتج، بالإضافة إلى المحافظة على التربة من التآكل وزيادة خصوبتها.

وأضاف أنه يتم اختيار الأشجار المزروعة وفقًا للمعايير البيئية الملائمة لمكان التشجير، كما يتم زراعتها ومتابعتها لضمان استدامتها طبقاً لأسس الزراعة المتعارف عليها.

وجدير بالذكر أن رئيس الجامعة شارك فى تجهيز وزراعة ٥٠٠ متر أمام مبني كلية التربية، بحضور كلا ًمن الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وجاري تجهيز ٥٠٠ متر أخرى تمهيداََ لزراعتها خلال الفترة المقبلة.