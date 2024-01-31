انفجار مصنع صابون في الجيزة ناقوس خطر جديد.. خبراء يطالبون بسرعة تطبيق إجراءات السلامة المهنية.. وتوعية العاملين بكيفية التعامل مع الطوارئ

حوادث متتالية إلا أن الكثيرين لا يتعلمون الدرس حول أهمية توافر اشتراطات الأمن والسلامة المهنية في أماكن العمل، وهو ما يتسبب في وقوع الخسائر المادية والبشرية كنتيجة حتمية للاهمال.

وفي آخر حوادث الإهمال وقع انفجار مدوي داخل جراج بداخله شقة تدار كمصنع لإنتاج الصابون بدائرة قسم شرطة الطالبية بمحافظة الجيزة، ما تسبب في إصابة 13 شخصا على الأقل.

وبالكشف عن تفاصيل الحادث تبين حدوث انفجار داخل شقة تدار كمصنع لإنتاج الصابون نتيجة خلط بعض المواد الكيميائية الفعالة لإنتاج مادة الصابون نتج عن ذلك إصابة 13 شخصا بحروق وكدمات متفرقة جري نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

خبراء الحماية المدنية شددوا على أهمية تطبيق إجراءات الأمن والسلامة المهنية في أماكن العمل والمصانع واي أماكن تجمعات او مطاعم او متاجر.

وفي هذا الشأن، قال اللواء أسامة شعبان، مدير الحماية المدنية بالجيزة سابقًا، وخبير الأمن والسلامة المهنية، إن تطبيق إجراءات الأمن والسلامة المهنية في أماكن العمل أصبح ضرورة حتمية ولم تعد رفاهية على عكس ما يعتقده البعض.

وأضاف "شعبان" في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، إن تطبيق إجراءات التعامل مع الطوارئ من شبكات كهربائية عالية الجودة تتناسب مع النشاط الصناعي او التجاري، وكذلك أدوات التعامل مع الحرائق امر غاية في الأهمية.

ولفت خبير السلامة المهنية الي انه على سبيل المثال ٥٠٪ من الحرائق في مصر نتيجة للماس الكهربي، ويمكن تفادي ذلك بالفحص الدوري على شبكات الكهرباء ومراقبة الأحمال توافر قواطع الكهرباء التي توفر تأمين لشبكات الكهرباء الخاصة المنشآت.

من جهته، قال المهندس سيد فتحي، خبير السلامة المهنية، إن التدريب والمتابعة والتوعية الخاصة بالسلامة المهنية تشكل حجر الزاوية في اي نظام للتعامل مع الطوارئ.

وأضاف "فتحي" أن وجود نظام للتعامل مع الطوارئ مهم، والأكثر أهمية هو وجود عناصر مدربة للتعامل مع الطوارئ، لذا يجب على المؤسسات توفير التدريب والتوعية اللازمة للعاملين للتعامل مع هذه الحالات.