عايشة ببطاقتين.. سجن مايو يكتشف قيد متهمة باسمين مختلفين في الأحوال المدنية

واقعة غريبة شهدها سجن مايو، وتحديدا داخل عنبر النساء، أثناء الكشف على متهمة تقضي فترة عقوبتها بالحبس في القضية رقم 4646 لسنة 2023 جنح الجمالية، ليتبين أنها مقيدة باسمين مختلفين في الأحوال المدنية "نهله عباس" و"هبة الله عباس"، ليتم تحرير محضر تزوير ضدها.

تخلص الواقعة في قيام المدعوة نهلة عباس محمد محمود بذكر اسم آخر لها كانت قد سجلت به بشهادة قيد ميلاد مختلفة باسم : هبة الله عباس محمد محمود و ذلك حال ضبطها في القضية رقم 4646 لسنة ٢٠٢٣ جنح قسم الجمالية و عليه قامت بذكر ذلك الاسم أمام

النيابة العامة قامت بالتوقيع على محضر التحقيق بذلك الاسم، و حال ترحليها لديوان قسم شرطة 15 مايو تم اكتشاف الواقعة و حرر محضراً عنها.

و إذ باشرت النيابة العامة التحقيقات وباستجواب المتهمة/ نهله عباس محمد محمود - انكرت ما نسب اليها من اتهامات بشأن واقعة التزوير مبررة ان لها اسمين الأول هو/ نهله عباس محمد محمود و الثاني/ هبه الله عباس محمد محمود و ذلك لقيام والدها بتسجيل قيد ميلادها باسمين مختلفين، و انها لم تقم بالتعامل مع ثمةمؤسسات او هيئات حكومية أو خاصة باسم هبه الله عباس محمد محمود و نظراً لأنها معروفة بنطاق محل سكنها باسم/ هبه الله عباس محمد محمود، خشت تغییر ذکر اسم/ نهله عباس محمد محمود امام النيابة العامة و ذلك تجنباً لتوجيه اليها اتهام بالتزوير بمحرر رسمي.