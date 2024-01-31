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الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

غدًا.. وزير العمل ومحافظ القاهرة يفتتحان معرضًا لمنتجات مركز تدريب مهني

حسن شحاتة وزير العمل
حسن شحاتة وزير العمل
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يفتتح حسن شحاتة وزير العمل، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، غدًا الخميس، معرضًا لمنتجات ومُخرجات خاصة بمركز تدريب مهني شهداء الكتيبة 103 صاعقة، بالشرابية، وذلك في إطار فعاليات تُنظمها مديرية عمل القاهرة، وتشمل أيضًا تسليم الوزير شحاتة، 100 عقد عمل لذوي الهمم داخل مواقع عمل وإنتاج  بمحافظة القاهرة، كما يُسلم "الوزير" شهادات وجوائز لـ32 من الخريجين الجُدد الذين حصلوا على دورات تدريبية داخل "المركز".

وقال أحمد عزاز مدير مديرية العمل بمحافظة القاهرة، إن برنامج هذه الفعاليات التي تُنظمها مدير العمل غدًا داخل أحد فنادق القاهرة، سوف يتضمن أيضًا عرض فيديو يرصد نشاط "المديرية" في مجال التدريب، وتوفير فرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاص، خاصة لذوي الهمم، تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدمجهم في سوق العمل، وتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات، بتنفيذ خطة "الحصر والتدريب والتشغيل" لذوي الهمم.

وأوضح عزاز أن مُخرجات الدورات التدريبية المعروضة في المعرض الذي سيفتتحه "الوزير" و"المحافظ" في مهن الطاقة الشمسية، والتفصيل والخياطة ،وصيانة المحمول والدش، والهيدروليك.

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