وكيل زراعة البحيرة: تطهير 78% من المساقي والمصارف

صرح المهندس موفق محمود ساري، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، بأن نسبة التطهير الحالية بلغت 77.85%، حيث تم تطهير 2480 كم من المساقي و1426.5 كم من المصارف، بإجمالي 3911.5 كم من الأطوال المستهدفة والبالغة 5023.5 كم.

وأكد ساري أهمية استكمال خطة التطهير لجميع الترع والمصارف، ورفع المخلفات وإزالة الحشائش على جانبي المجاري المائية.

وأوضح وكيل الوزارة أنه يتعين على الجمعيات المشتركة توفير الأجهزة والمعدات اللازمة، بما في ذلك حفارات التعاونيات وحفارات القطاع الخاص، لتسريع عمليات التطهير وتحسين الأراضي في حال الحاجة.

كما أشار إلى أهمية الانتهاء من تطهير المساقي والمصارف في المراكز التي لم تصل إلى النسبة المرجوة، مشددًا على ضرورة إزالة أي تعديات على الترع والمصارف وغيرها، وتنفيذ الخطة العاجلة لمواجهة آثار الأمطار الغزيرة والسيول المحتملة في الوقت الحالي.

وأكد المهندس محمود عبد المجيد هليل، مدير عام الزراعة بالبحيرة، ضرورة تنفيذ الخطة السنوية واستخدام المعدات الموجودة لدى جمعيات الميكنة.

وأشار إلى أن هناك إدارات لم تحقق النسب المستهدفة حتى الآن، ويجب اتخاذ إجراءات لضمان استكمال الخطة بشكل كامل، خاصة في فصل الشتاء وبالنظر إلى احتياج محصول القمح للري في هذا الوقت.

وأضاف المهندس محمد فايد، مدير الأراضي والمياه بالبحيرة، أنه تم تطهير مساحات مختلفة في عدة مراكز بالمحافظة، وبلغت نسب التطهير 71% في إدارة دمنهور، 81% في مركز أبو حمص، 70% في مركز شبراخيت، 87% في مركز الدلنجات، 85% في مركز المحمودية، 52% في مركز كفر الدوار، 100% في مركز الرحمانية، 72.38% في مركز جناكليس، 66.71% في مركز كوم حمادة، 83% في مركز رشيد، 76.52% في مركز إدكو، 67% في مركز إيتاي البارود، 80% في مركز حوش عيسى، و99.48% في مركز كفر الدوار.

وأكد فايد أن نسب التطهير المذكورة تم تحقيقها بفضل جهود الوزارة والجمعيات المشتركة والمزارعين، ولكنه أشار أيضًا إلى ضرورة استكمال تطهير المناطق التي لم تصل إلى النسبة المطلوبة، والعمل على إزالة أي تعديات على المساقي والمصارف. كما أكد أهمية استخدام المعدات المتاحة لدى جمعيات الميكنة وتنفيذ الخطة السنوية لضمان تطهير كافة المناطق المستهدفة.

وتهدف عمليات التطهير إلى تحسين تصريف المياه وتأمين إمدادات المياه اللازمة للزراعة. وتعد الترع والمصارف جزءًا هامًا من البنية التحتية الزراعية، وتوفر المياه اللازمة للري والسقي.