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الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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وزير التنمية المحلية: الانتهاء من تسلم موقع "انشاء المحطة الوسيطة بمدينة نبروه"

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أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أنه تم الانتهاء من تسليم موقع انشاء المحطة الوسيطة بمدينة نبروه بالدقهلية ضمن أنشطة مشروع مصرف كيتشنر للشركة الثلاثية للإعمار والمقاولات للبدء في تنفيذ الأعمال ويأتي ذلك استجابة لتكليفات القيادة السياسية بسرعة إنجاز الأعمال المخططة وضغط أنشطة المشروع في فترة زمنية وجيزة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ و تطوير إدارة منظومة المخلفات الصلبة من أجل تحقيق أعلى عائد بيئي واقتصادي مستدام على سكان محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ داخل نطاق تنفيذ المشروع في إطار تنفيذ وزارة التنمية المحلية لمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر – مكون المخلفات الصلبة وانتقال المشروع من مرحلة التخطيط والتجهيز لمرحلة التنفيذ الفعلي على أرض المحافظات؛ إذ تنفذ وزارة التنمية المحلية مشروع تصميم وإنشاء 2 محطة وسيطة بمحافظتي الغربية والدقهلية من خلال شركة الثلاثية للإعمار والمقاولات  ضمن خطة أنشطة مشروع كيتشنر الممول بقرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 مليون يورو.

وأوضح اللواء هشام آمنة أنه تم البدء الفوري بعمل جسات التربة لمراجعة التصميمات الخاصة بالمشروع والبدء في تنفيذ الأعمال ، حيث أن مساحة قطعة الأرض  المخصصة لمشروع المحطة الوسيطة تبلغ 2 فدان بعد نقل مقلب نبروه لتعظيم الاستفادة منها وعدم عودتها مقلبا للقمامة مرة اخري حيث يسهم  المشروع في تطوير ورفع كفاءة مصرف كيتشنر نطاق القرى الواقعة على المصرف وفروعه بمركزي بلقاس ونبروه بالدقهلية والبالغ عددها 29 قرية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هذا المشروع يأتي في سياق حرص الدولة المصرية على تحسين جودة المياه بالمصرف وفروعه والحد من مصادر التلوث مما أدى إلى اتخاذ خطوات جادة بالتنسيق مع بنك الاستثمار الأوربي والبنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي لتحسين جودة المياه بمصرف كيتشنر من خلال محاور عديدة تستهدف رفع كفاءة خدمات المخلفات الصلبة وخدمات الصرف الصحي وكذا تطهير المصرف ورفع كفاءته في نطاق المحافظات الثلاثة المار بها.

وزير التنمية المحلية الانتهاء من تسلم موقع مشروع انشاء المحطة الوسيطة بمدينة نبروه الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية