بالصور.. جهاز العبور يجري القرعة العلنية لتسكين وتوفيق أوضاع 1500 وحدة سكنية

أجرى جهاز مدينة العبور القرعة العلنية رقم 1 لتسكين العملاء الذين تم توفيق أوضاعهم، وعددهم 403 مواطنين، على شرائح مساحات (209 متر مربع - 276 متر مربع - 500 متر مربع).
وأعلن الجهاز عن موعد القرعة العلنية رقم 2 لتسكين 1055 مواطنين على تلك الشرائح، على أن تقام القرعة يومي 30 و31 يناير الجاري، تنفيذا لتوجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية و تطوير المدن، والمهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية و التجارية، والدكتور مهندس وليد عباس نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط و المشروعات.
أجريت القرعة بحضور كلا من: الدكتور محاسب حسن الشوربجي مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية و التجارية، والمهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية و تطوير المدن، والمهندسة منال المرشدي مساعدة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات والمهندس أحمد علي رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، المحاسب إيهاب فتحي ،نائب رئيس جهاز العبور الجديدة.