بالصور.. جهاز العبور يجري القرعة العلنية لتسكين وتوفيق أوضاع 1500 وحدة سكنية

أجرى جهاز مدينة العبور القرعة العلنية رقم 1 لتسكين العملاء الذين تم توفيق أوضاعهم، وعددهم 403 مواطنين، على شرائح مساحات (209 متر مربع - 276 متر مربع - 500 متر مربع).

وأعلن الجهاز عن موعد القرعة العلنية رقم 2 لتسكين 1055 مواطنين على تلك الشرائح، على أن تقام القرعة يومي 30 و31 يناير الجاري، تنفيذا لتوجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية و تطوير المدن، والمهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية و التجارية، والدكتور مهندس وليد عباس نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط و المشروعات.

أجريت القرعة بحضور كلا من: الدكتور محاسب حسن الشوربجي مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية و التجارية، والمهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية و تطوير المدن، والمهندسة منال المرشدي مساعدة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات والمهندس أحمد علي رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، المحاسب إيهاب فتحي ،نائب رئيس جهاز العبور الجديدة.

جهاز مدينة العبور الجديدة يجري قرعة علنية لوحدات سكنية

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