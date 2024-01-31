بالفيديو.. تفاصيل مشاركة باحث مصري في ابتكار يعتمد على الذكاء الاصطناعي بجامعة ووهان الصينية

كشف الدكتور محمد فريشح، باحث بكلية الجيوديسيا والجيوماتكس فى جامعة ووهان بالصين، تفاصيل مشاركته فى ابتكار يعتمد على الذكاء الاصطناعي للتنبؤ باضطرابات الغلاف الجوي، قائلًا: "فكرة بحثي أتت أن الغلاف الجوي يعد جزء من أكثر الأجزاء الحرجة والمؤثرة على إشارات الأقمار الصناعية.. والمشكلة أن هناك بعض الاضطرابات الخاصة بها يعد جزء صعب التنبؤ به، ولكن مع دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي والقدرة على استخدامها وتجربتها من خلال العمل على منظومة شبيهة بالجي بي أس، واستخدامها وحساب البيانات الخاصة بها بحيث القدرة على التنبؤ بما سيحدث".

وقال "محمد" في حواره عبر زووم، لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، إنه توجه لجامعة ووهان بالصين كجهة للدراسة نظرًا لأنها مصنفة رقم واحد فى العالم منذ أكثر من ست سنوات، موضحًا أن الصين بدأت منذ عدة سنوات في تقديم منح كثيرة لبرامج مختلفة لدول مختلفة.

وتابع، أنها قدمت برامج في الدراسة باللغة الإنجليزية واللغة الصينية والمنح التي تقدمها بها جزء منها موجه للدول النامية، موضحًا أن الصين كانت تستهدف الوصول لـ 500 ألف منحة دراسية على مستوى العالم، وهو ما تسبب في استقطاب جامعات كبيرة ومصنفة لأن الأمر يختلف من جامعة لجامعة والتخصصات قد تختلف من جامعة لأخرى.

وأردف، باحث بكلية الجيوديسيا والجيوماتكس فى جامعة ووهان بالصين، أن الجامعة بها جنسيات مختلفة من أوروبا وأمريكا وشرق أسيا وأفريقيا وطلاب من جميع أنحاء العالم سواء للدراسة ما قبل الدكتوراه أو في تحضير الدكتوراه وما غيرها.