«تعليم مطروح» ينظم رحلة تثقيفية ترفيهية لطلاب قرية جارة أم الصغير

قال عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، إن المديرية نظمت رحلة تثقيفية ترفيهية لطلاب قرية جارة أم الصغير التابعة لإدارة سيوة التعليمية أقصي جنوب المحافظة لمدة أربعة أيام، وذلك تحت إشراف مدير عام الشئون التنفيذية وإشراف توجيه عام التربية الاجتماعية.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الطلاب بدأوا برنامج الرحلة اليوم وسط أجواء من السعادة والتفاؤل بزيارة مكتبة مصر العامة، ثم زيارة متحف الآثار وسط المدينة والذي يحتوي على العديد من الآثار الرومانية واليونانية والإسلامية النادرة حيث قام الطلاب بجولة في أركان المتحف والتقاط الصور التذكارية واختتمت فعاليات اليوم الأول بزيارة الطلاب لمحطة تحلية المياه بالرميلة شرق المدينة.

وأوضح شحاتة، أن برنامج الرحلة في اليوم الثاني يشمل زيارة متحف روميل ذو الشهرة التاريخية بالشاطئ الشرقي للمدينة، ثم المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا، مشيراً إلى أن ختام البرنامج سيكون بمدرسة الحرية الخاصة وذلك لقضاء الطلاب يوم ترفيهي لممارسة الأنشطة.

وأشار وكيل تعليم مطروح إلى أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب قائد الإقليم، بالاهتمام بنشر وتنمية الوعي السياحي والثقافي لدى الطلاب والطالبات خاصة أبناء القرى والنجوع النائية مترامية الأطراف والتعرف على المعالم السياحية في المحافظة وذلك فى إطار مبادرة “اعرف بلدك”.

«تعليم مطروح» ينظم رحلة ترفيهية لطلاب “جارة أم الصغير”

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