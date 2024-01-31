يسرا: فيلم ليلة العيد بيوجع وصادم بس أنا بقدم الصح

كشفت الفنانة يسرا عن رسالة أحدث أعمالها السينمائية "ليلة العيد"، من خلال برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة ON مع الإعلامية لميس الحديدي، لافتة على أهمية القضايا التي يناقشها هذا العمل.

وقالت: "فيلم ليلة العيد جمع كل المشاكل بشكل مختلف، فهو ليس حدوتة واحدة بل مجموعة من الحواديت التي جرى تضفيرها بشكل جميل جدًا، على يد الكاتب والسيناريست أحمد عبد الله ومن إخراج سامح عبد العزيز".

وتابعت يسرا: "لازم نقدم حاجة مميزة لها مذاق مختلف حتى لو قدمنا أنواع كوميدية لازم نعمل حاجة مخصوصة تتناول مشاكل حقيقية، ولا أقلق من ذوق المشاهد وعارفة إن ممكن ميعجبش أو يخافوا يتفرجوا عليه أو ميحبوش علشان بيوجع لكن عارفة إني عاملة حاجة صح وفرحانة بيها".

وفي هذا السياق، يشارك في بطولة فيلم "ليلة العيد" نخبة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم يسرا، سيد رجب، نجلاء بدر، ريهام عبد الغفور، عبير صبري، أحمد خالد صالح، هنادي مهنا، عميدة المسرح العربي سميحة أيوب، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.