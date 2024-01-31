غدًا.. نوال الزغبي تطرح أغنيتها الجديدة «بحكي عنك»

أعلنت المطربة نوال الزغبي عن طرح أحدث أعمالها الغنائية، والتي تحمل اسم «بحكي عنك»، وذلك غدًا الخميس، عبر جميع المنصات الموسيقية.

ونشرت نوال الزغبي البوستر الدعائي لأغنيتها الجديدة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «x» وعلقت عليها قائلة: «لما تسمع بحكي عنك مش هتقدر يوم تغيب ترقبوا أغنية بحكي عنك يوم الخميس ١ فبراير على جميع المنصات الموسيقية الفنانة نوال الزغبي موعد طرح أغنيتها الجديدة التي حملت عنوان «بحكي عنك»، يوم الخميس المُقبل 1 فبراير.

وطرحت نوال الزغبي، البوستر الدعائي للأغنية، عبر حسابها على موقع «انستجرام»، معلقة: «لما تسمع بحكي عنك مش هتقدر يوم تغيب، ترقبوا أغنية بحكي عنك يوم الخميس 1 فبراير على جميع المنصات الموسيقية».

يشار إلى أن نوال الزغبي طرحت مؤخرًا فيديو كليب أغنية «فخامة معاليك»، وهي من كلمات خالد قرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع هاني ربيع، والكليب من إخراج فادي حداد.