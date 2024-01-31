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الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 55 ألف عبوة سجائر مهربة جمركياً ومجهولة المصدر بالإسكندرية

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
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 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بمشاركة مديرية أمن الإسكندرية قيام (مالك  2 مخزن "غير مرخصين" لتجارة السجائر - كائنين بدائرة قسم شرطة المنتزة ثان  بالإسكندرية) بتخزين كميات من السجائر مختلفة الأنواع وإمتناعه عن بيعها بقصد حجبها عن التداول بالأسواق لتخفيض المعروض منها لرفع أسعارها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (55000 عبوة سجائر أجنبية مختلفة الأنواع مهربة جمركياً) وبمواجهته إعترف بتخزينها بقصد الإتجار بها لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات تجميع السجائر وحجبها عن التداول لرفع أسعارها.

بالإسكندرية السجائر الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة