تعرف على عقوبة القيادة بروعنة والتسبب في حوادث الطرق

حوادث دهس المارة على الطرق أصبحت ظاهرة خطيرة، حيث تسببت في العديد من الإصابات والوفيات في الآونة الأخيرة. ويرجع ذلك إلى إهمال السائقين وعدم الالتزام بقواعد المرور، مما يعرض حياة المشاة للخطر.

وتوضح “البوابة نيوز” خلال السطور التالية عقوبه دهس مواطن أو اكتر من شخص علي الطريق، والحوادث التي حدثت مؤخرًا في القاهرة:

وقعت بمدينة نصر حادث دهس لـ3 فتيات بميدان الجامع مما تسبب في إصابتهم إصابات بالغة الخطورة وتم نقلهم إلي المستشفي لإسعافهم، وقررت النيابة العامة حبس قائد السيارة 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

فى حين قام سائق بدهس شاب وإصابة آخر أثناء عبورهما محور روض الفرج بمحافظة القاهرة، والقت قوات الأمن القبض علي قائد السيارة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بسبب عدم انتباهه للطريق، وسرعة السيارة الزائدة، وقررت محكمة الجنح تجديد حبسه 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

وحدد القانون المصري عقوبات لكن من تسبب في دهس شخص أو أكثر وتسبب في وفاته نتيحة الإهمال في السير بالطريق والسرعة الزائدة، وذلك طبقا للمادة 238 من القانون، وذكر القانون القائم بدهس شخص واصابته بعقوبة غرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر بإحدى العقوبتين معا.

وأضافت المادة 238 من القانون: من تسبب في وفاة شخصان أو أكثر بسبب اهماله وسرعته الزائدة وعدم مراعاته القوانين، والآخذ بها تكون عقوبته الحبس مدة لاتقل عن سنه ولا تزيد عن 10 سنوات.