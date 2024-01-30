"مملكة السحر والأسرار" تواصل تألقها في قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون

يواصل عرض عرائس الماريونيت "مملكة السحر والأسرار" نجاحه بقاعة صلاح جاهين بمسرح البالون، حيث نجحت المسرحية في جذب الأطفال والكبار بالتجول والمتعة بها واكتشاف عالمها والتفاعل معها، ويقدم العرض يوميا في السادسة مساء عدا يوم الثلاثاء إجازة المسرح.

تدور أحداث "مملكة السحر والأسرار" حول قيام رحلة مدرسية لزيارة منطقة الأهرام وأبو الهول حيث ينشق ثلاثة أطفال من أفراد الرحلة ويصعدون مدرجات الهرم الأكبر خوفو دون الاهتمام لتنبيه ميس نيفين مشرفة الرحلة وأثناء صعودهم تنهار بهم إحدى المدرجات فيسقطون داخل إحدى الغرف الداخلية لهرم خوفو، فيكتشفون أن هناك لصوص أثار يحاولون سرقة كتاب الأسرار، وأثناء محاولاتهم للخروج من المكان يقرأ أحدهم إحدى المخطوطات وكانت عبارة عن تميمة يظهر على أثارها الكاهن "حم نترو" ليوكل لهم مهمة نقل كتاب الأسرار لحمايته من اللصوص ويقبلون المهمة وأثناء المهمة تحدث لهم مفارقات يتعلمون من خلالها " أن العلم والمعرفة أعظم كنوز الدنيا.

العرض أداء صوتي حسب الظهور: هبه محمد، ونورهان هاني إبراهيم، وعبدالرحمن طارق، ودعاء محمد، وحسن الشريف، وإيهاب علوان، وهاني إبراهيم، ويحيى نديم، وفاء السيد، وباسم نور، وعماد عبدالعظيم، والمحركون حسب الظهور: ياسر جمعة، وعماد عبدالعظيم، هبه محمد، دعاء محمد، إيهاب علوان، خالد عبد الحافظ، أحمد صالح، أحمد حسن، نور الشرقاوي، باسم نور، محمد نوفل، محمد جاد، هشام إبراهيم، فني اكسسوار عرائس موسى سعد، أحمد حمدي.

العرض إنتاج فرقة تحت ١٨، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية، ومن تأليف عبدالمنعم محمد، أشعار محمد زناتي، ديكور د. محمد سعد، عرائس د. أمير عبد المسيح، موسيقى وألحان يحيى نديم، توزيع موسيقي أحمد ريكاردو، إضاءة أبو بكر الشريف، مادة فيلمية ضياء داوود، تنفيذ ديكور أبو العلا صابر، مساعدا الإخراج دعاء محمد، هبة محمد، مخرج منفذ ياسر جمعة، رؤية إخراجية عماد عبدالعظيم.