بسبب خلافات زوجية.. ربة منزل تنهي حياتها بـ"حبة الغلة" فى الدقهلية

أنهت ربة منزل حياتها بتناول حبة الغلة السامة والتي تستخدم فى حفظ الغلال بقرية أبو القراميط مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية وذلك بعد مرورها بأزمة نفسية لخلافات بينها وزوجها.

وأمرت النيابة العامة بنقل جثمانها لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أيمن بدوي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين، من مستشفى السنبلاوين العام بوصول، "إيمان.ع.أ.س"،27 عاما، ربة منزل ومقيمة قرية أبو القراميط مصابة بحالة إعياء شديد وتوفيت عقب وصولها "إدعاء تناول مادة سامة".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة الرائد محمد الهلالي، رئيس المباحث وبالفحص وبسؤال زوجها أكد مرورها بأزمة نفسية حادة على أثر خلافات زوجية بينهما قامت بتناول حبة الغلة السامة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بنقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولى وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة.

وتعمل الدولة علي تقديم الدعم النفسي للمرضي النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم. كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.