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الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

فني كمبيوتر وابنته يقفزان من الطابق الرابع هربًا من حريق شقتهما في بولاق الدكرور

أرشيفيه
أرشيفيه
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أصيب فني كمبيوتر وابنته الطفلة بعد قفزهما من شقتهما المحترقة هربا من جحيم النيران، بمنطقة ناهيا بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة ناهيا بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء. 

وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل شقة بالطابق الرابع مما دفع مالك الشقة فني كمبيوتر وابنته طفلة 7 سنوات للقفز من الشرفة مصابين بكسور، جري نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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