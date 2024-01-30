محافظ أسوان يشهد الاحتفال السنوي للعمل الإنسانى والمجتمعى

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات الإحتفال السنوى للعمل الإنسانى والمجتمعى تحت مظلة المبادرة الإنسانية "الناس لبعضهم".

شهدت الفعاليات توزيع محافظ أسوان لأجهزة العرائس لـ60 فتاة من الأسر الأولى بالرعاية ، و 45 كرسى متحرك ، و 10 ماكينات خياطة ، و 150 بطانية ، علاوة على منتجات متنوعة لمديرية العمل.

وفى كلمته أكد اللواء أشرف عطية على أن إطلاق مبادرة " الناس لبعضهم " فى مارس 2020 يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة لهم ، مع تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للحالات الإنسانية والأسر الأكثر إحتياجاً ، لافتاً إلى أن إحتفالنا اليوم يؤكد على أننا نضع خدمة المواطن الأسوانى وجبر خواطر البسطاء فى صدارة الأجندة اليومية لنشاط المحافظ ، ولذا يكمن سر نجاحنا جميعاً فى التكاتف والتعاون والتناغم بين جميع مؤسسات وفئات وأطياف المجتمع الأسوانى ، وهو ما يعكس بدوره المعدن الأصيل لأهل أسوان بشكل خاص ، والشعب المصرى بشكل عام والذى يكتب بسطور من نور ملاحم وطنية لما يقدموه من مساعدات متنوعة فى مختلف المجالات ، ليؤكد على قاعدة ثابتة بأن الكل للواحد والواحد للكل ، ولنحيا معاً فى جمهوريتنا الجديدة بروح الفريق الواحد القادر على تحقيق الأهداف النبيلة والسامية لخدمة البسطاء والأسر الأولى بالرعاية ، ولنكتب بذلك قصص جديدة من النجاح.

وقدم أشرف عطية شكره لكل المساهمين والمتبرعين من مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى ورجال الأعمال لما قدموه ويقدموه من مساعدات ، متنوعة لصالح المواطنين ، مؤكداً على أن هؤلاء المساهمين إستطاعوا بإصرار وعزيمة الأبطال أن يجسدوا بحق ملحمة من العمل المجتمعى والتطوعى الذى لا تنتظرون منه أى مقابل ، ليكونوا بذلك نماذج مشرفة نفتخر ونعتز بها أمد الدهر ، وفى نهاية الحفل تبادل محافظ أسوان وشركاء النجاح الدروع تعبيراً عن روح التعاون المثمر والبناء لخدمة أبناء المجتمع الأسوانى .

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