"زراعة النواب" توصي بدعم زراعات البرسيم الحجازي بالوادي الجديد

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، طلب الإحاطة المقدم من النائب حمدي حسن، بشأن رفع محصول البرسيم الحجازي من قائمة المحاصيل الاستراتيجية بمحافظة الوادي الجديد.

واستعرض النائب حمدى حسن، طلب الإحاطة، مشيرا إلي أن هناك قرار بمنع البنك الزراعى المصرى من تقديم سلف مالية للمزارعين لمحصول البرسيم الحجازى، الأمر الذى يتناقض مع خطة دعم الثروة الحيوانية، بالإضافة إلي أهميتها في مواجهة أعباء زراعة محصول القمح.

وطالب النائب حمدى حسن، بضرورة زيادة المساحة المدعومة من البنك للمساحات المنزرعة من البرسيم الحجازى حتى مساحة 15 فدان.

وعقب النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى، بأنه يؤيد طلب النائب فيما يتعلق بالسلف الزراعية.

وشدد الحصرى علي المسئولين بضرورة تكثيف الرقابة والمتابعة علي المساحات المخصصة لزراعة البرسيم الحجازى باعتباره من المحاصيل الشرهة للمياه، ليتم الالتزام بالضوابط الخاصة بها.

وانتهى رأى اللجنة إلى التوصية بدعم البنك الزراعى لمزارعى البرسيم الحجازى بالوادى الجديد فى حالة زراعة مساحات لا تزيد عن 5 أفدنة.

كما أوصت اللجنة بتشكيل لجنة من ممثلى وزارتى الزراعة والموارد المائية والرى والبنك الزراعى ومحافظة الوادى الجديد، للمرور على الكيانات الزراعية الكبرى لتحديد مدى التزامها بزراعة المساحات المقررة من محصول البرسيم الحجازى بمحافظة الوادى الجديد واتخاذ الاجراءات القانونية ضد من يخالف زراعة المساحات المقررة والإفادة بالاجراءات القانونية للحفاظ على مياة الرى فى ضوء النتائج العلمية التى تؤكد على أن محصول البرسيم الحجازى من المحاصيل الشرهة للمياة.