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الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حصيلة 24 ساعة.. ضبط 3713 قضية سرقة تيار كهربائى

ضبط 3713 قضية سرقة
ضبط 3713 قضية سرقة تيار كهربائى
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كثفت أجهزة وزارة الداخلية  بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى،  الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:
الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات
 قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (1726) قضية متنوعة. 
 

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 3713 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.
 

 هذا وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها. 

الحملات الأمنية لقطاع الأمن الإقتصادى وزارة الداخلية ضبط 3713 قضية سرقة تيار كهربائى الإدارة العامة لشرطة الكهرباء