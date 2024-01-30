تطهير غرف تصريف الأمطار بشوارع مدينة العريش

تابع اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش اليوم جهود مراجعة وتطهير غرف تصريف الأمطار داخل مدينة العريش وذلك حرصا علي عملها في حال سقوط أمطار خاصه خلال فصل الشتاء الحالي حيث تم مراجعهة وتطهير غرف تصريف الأمطار شارع الجيش وشارع البوسته وشارع المستشفي من عند جامع النصر حتي المستشفي ومنطقة كرم أبونجيله من خلال أدارة الازمات بمجلس المدينة حرصا علي سلامة المواطنين وقائدي السيارات في إطار توجيهات محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة بشأن الاستعداد الدائم للتغيرات المناخيه خلال فصل الشتاء من عمر البلاد.

وأكد رئيس مجلس مدينة العريش في بيان له أنه تم تنظيف غرف الصرف الصحي أمام تجمعات المياه ولم يؤثر ذلك على سير الحياة العامة للمواطنين سواء الموظفين في الوحدات والمصالح الحكومية أو أصحاب الأشغال الخاصة.

وأعلنت محافظة شمال سيناء مواصلتها رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية، وتم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية فى مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة فى مواجهة الظروف الجوية.

وتشهد شمال سيناء أجواء شتوية متقلبة كافة أنحاء محافظة شمال سيناء فقد تواصل سقوط أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة وهبوب رياح باردة علي معظم أنحاء مراكز ومدن المحافظة.

وجدد مجلس مدينة العريش دعوته للأهالى ضرورة توخي الحذر والابتعاد عن الأعمدة والتندات والأشجار ومناطق الأعمال لسلامة الأهالي والتواصل المباشر مع مجلس المدينة في حال وجود أي شكوى من الأمطار واستمرار انعقاد غرفة العمليات خلال الفترة الحالية بكامل طاقتها مع رؤساء مناطق الخدمات بمدينة العريش وتلقى كافة البلاغات والدفع بفرق العمل لأى مكان.

وتحدد أرقام هواتف إدارة الأزمات للتواصل حال وجود أى شكوى من الأمطار وهى 01204254296- 01276844002.