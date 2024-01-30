السر في إنستجرام.. قصة تعارف الأمير هاري وميجان ماركل

علاقة الامير هاري ابن الملك تشارلز حاكم بريطانيا بزوجته الامريكية ميجان ماركل احد العلاقات المثيرة للجدل لشخصيات شهيرة خاصة انه احد افراد العائلة الملكية التي يهتم العالم باخبارها وتمتلك قواعد في كل شىء وزوجته الامريكية التي كانت تعمل ممثلة وكانت ترفضها جدته الراحلة الملكة إليزابيث وقت توليها الحكم، لذلك قصة تعارف الثنائي محل فضول للكثير من الناس بالذات لاختلاف مجالهم ونشأة كلواحد فيهم، خاصة بعد زواجهم الذي انتهى بانفصالهم عن العائلة الملكية وانتقالهم للعيش بالولايات المتحدة الامريكية واصبحا حديث العالم.

اكد الامير هاري في الفيلم الوثائقي عن علاقتهما ان السبب هو موقع الصور الشهير "انستجرام" حي كان يتصفح التطبيق وظهر فيديولماركل وهي مستخدمة احد الفلاتر المضحكة مما لفت نظره وبعد فترة تعرف عليها من خلال اصدقاء مشتركين وكان في عام 2016، ومعاصدقائهم برحلة سفاري لمدة 5 ايام في بوتسوانا كان موعدهم الثالث حيث هاري هو من عرض عليها الانضمام للرحلة ووافقت على الفوروبعد فترة اشترى لها كلب مفضل لهما وعرض عليها الزواج.

اما احد الاصدقاء القدامى لهاري واسمها "فيوليت فون ويستهولز" قالت انه كان يعاني في تدبير لقاء بفتاة لذلك هي من دبرت لقاءه بميجان لكونه شخصية عامة ولم يكن مستعد لمقابلة احداهن وكان من الصعب ايجاد الشخص المناسب له وبعد ان تعرفت على ميجان منخلال عملها بشركة كبيرة للملابس اصبحت صديقة لها الى جانب صداقتها بهاري وهي من رتبت لهم موعدا واكد على كلامها الامير هاريفي مقابلته مع المذيعة الامريكية اوبرا وينفري.