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الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

طقس الإسكندرية.. أجواء باردة وأمطار غزيرة في ثالث أيام نوة كرم

طقس الإسكندرية
طقس الإسكندرية
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استمرار حالة الطقس المتقلبة في محافظة الإسكندرية لليوم الثالث لنوة كرم والتي بدأت منذ الاثنين وتنتهي يوم الجمعة 2 فبراير، وسقوط أمطار متوسطة على فترات في غرب ووسط الإسكندرية، وسط تكاثر للسحب المنخفضة والكثيفة الرعدية أحياناً، وهبوط رياح شديدة باردة، وسجلت درجات الحرارة اليوم 14 درجة مئوية وسرعة رياح تصل إلى 40 كم/ساعة، وتوقعات باستمرار الأمطار بنسبة تصل إلى 25%.

وتشهد سقوط Hمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة  وخاصة على شمال  شرق  وشمال غرب المحافظة على فترات متقطعة، بجانب اضطراب في الملاحة البحرية  وسرعة الرياح 60-70 كم/س  وارتفاع الأمواج على البحر (3-4) امتار.

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار متوسطة الشدة.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار وخاصة بالمناطق الساخنة، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

ومن الجدير بالذكر أن أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى الطارئة والعاجلة: على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام (4234132_4234131_4234133_4234134_4234135_4234136_4234137) من أي محمول.

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