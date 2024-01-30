الزمالك يحصل على توقيع محمد شحاتة نجم طلائع الجيش

نجحت إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، في الحصول على توقيع محمد شحاتة نجم خط وسط فريق طلائع الجيش وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بيناير .

وكان الزمالك قد حصل على توقيع اللاعب الأوغندي ترافيس موتيابا، ومحمد عاطف لاعب طنطا في الساعات الماضية .

وتضع إدارة الزمالك في الساعات الجارية الرتوش الأخيرة في التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين المميزين أبرزهم، عبدالله السعيد، وناصر ماهر، وأحمد حمدي، ومهاب ياسر، وياسر حمد، وعبدالرحمن شيكا، وسيف جعفر .

وعادت بعثة الزمالك مساء أمس الإثنين إلي القاهرة قادمة من الإمارات وذلك بعد خوض بطولتين وديتين، حيث خسر الفريق البطولة الأولي، بينما توج بالبطولة الثانية" كأس دبي للتحدي " .