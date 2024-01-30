المدير التنفيذي لقناة السويس: الأرباح بلغت 4 مليارات جنيه خلال 2023

كشف المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحمد سعد أن الهيئة حققت صافي ربح بلغ 4 مليارات جنيه خلال العام المالي 2022/2023، مقابل إيرادات بلغت بنحو 6 مليارات جنيه.

وأشار خلال كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة الحساب الختامي 22/23 إلى أن قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 22/23، بمبلغ 41.9مليار جنيها وذلك بالقانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۲۲.

ولفت إلى زيادة اعتمادات الهيئة بمبلغ 2.6 مليار جنيه منها، مقابل زيادة الإيرادات بمبلغ 2.2مليار جنيها ومبلغ 416 مليون جنيه بالتحويلات الرأسمالية مقابل زيادة مماثلة بالإيرادات الرأسمالية المتنوعة وذلك وفقاً الأحكام التأشيرات العامة للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲ ليكون الربط المعدل بجملة الموازنة 44.6 مليار جنيه .

وتطرق المدي التنفيذي لقناة السويس إلي الموازنة الرأسمالية عن السنة المالية 22/23، مؤكدا أنه بلغ حساب ختامي الموازنة الرأسمالي 33.3 مليار جنيه مقسمة إلي استخدامات 28.8 مليار جنيه ، مقابل إيرادات رأسمالية متنوعة ب 767 مليون جنيه ، إلي جانب قروض وتسهيلات ائتمانية ب28 مليار جنيه.