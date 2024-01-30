رئيس أشمون يقود حملة موسعة لإزالة 5 حالات تعد على أملاك الري بسبك الأحد

شن خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، يرافقة طارق سعد جمعة نائب رئيس المدينة، خالد صقر رئيس الوحدة المحلية بسبك الأحد حملة موسعة لتنفيذ الإزالة لـ5 حالات تعد علي أملاك الري بقرية سبك الأحد بمساحة إجمالية 550م، بحضور مسئولي الري ومسئولي التعديات بالوحدة المحلية، وقوة من الشرطة، وتمت الإزالة دون أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

وشدد النمر على تطبيق الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، والتصدي بكل حزم مع أي محاولات للبناء المخالف دون تهاون أو تقصير حفاظاً علي حقوق الدولة وسيادة القانون .

كما تابع رئيس مركز ومدينة أشمون، أعمال قسم تحسين البيئة ومنظومة النظافة أثناء رفع جميع تراكمات وتجمعات القمامة والأتربة بشوارع وميادين أشمون من خلال التعامل الفوري مع بؤر تجمعات القمامة كافة للحد من انتشارها وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين من انتشار الأمراض المعدية وخلق بيئة صحية نظيفة خالية من وجود أي أضرار، وكذا متابعة أعمال غسيل وتنظيف الأرصفة والبلدورات بالشوارع حفاظاً علي المنظر الجمالي والحضاري للمدينة، والسعي الدائم للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.