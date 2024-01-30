محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول

اعتمد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الاول للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء، إنه طبقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمواكبة التطور التكنولوجي للتعليم قد تم عمل ٤ امتحانات بنظام البوكلت وهي اللغة الإنجليزية - حاسب آلي- علوم- دراسات) وسوف يتم إضافة مادتين في الفصل الدراسي الثاني، وقد بلغ عدد الطلاب ٨٢٥٣ طالبا وطالبة، أقل من ٥٠% "١٢٤٩" طالبا وطالبة ١٥,٣% وأكثر من ٥٠% "٢٩٥١" طالبا وطالبة ٨٤,٧ %

وهنأ المحافظ أبناء محافظة شمال سيناء باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية، مشيدًا بالطلبة والطالبات المتفوقين، كما أشاد بأولياء الأمور في توفير الجو المناسب لأبنائهم للمراجعة واستذكار الدروس وتحصيل المواد الدراسية.

أشار المحافظ إلى أن النتيجة حاليًا على موقع مديرية التربية والتعليم متاحة لجميع الطلبة والطالبات، موجهاً الشكر للعاملين في مديرية التربية والتعليم خاصة العاملين في مجال التطوير التكنولوجي علي الجهد المبذول والتيسيرات المقدمة لطلبة والطالبات.

كما أكد حمزة رضوان، أنه اعتباراً من الغد سيتم فتح باب التظلمات من النتيجة ولمدة أسبوعين، لافتاً إلى أن أسئلة الامتحانات كانت من الكتاب المقرر ومما تم تدريسه في الفصل الدراسي الأول.

كما تم عمل موقع إلكتروني عن طريقة يتم فيها معرفة الطالب لنتيجته بدخوله على الرابط الخاص بنتائج محافظة شمال فقط.. والموقع كالتالي: https://natega-siani.online