القت الاجهزة الامنية بالقاهرة القبض على 3 عاطلين لسرقتهم المواتير والمساكن بالدرب الأحمر ودار السلام.



تعود البداية عندما تم ضبط (عاطلَين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر) لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات مواتير المياه بأسلوب "الفك" من العقارات.



وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى وإرتكابهما 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدا عن المسروقات.



كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة دارالسلام) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب جرائم السرقة من داخل العقارات والمساكن بأسلوب "خلع الباب"وبمواجهته إعترف بإرتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشد عن المسروقات لدى عميله "سىء النية- مالك مخزن خردة" تم ضبطه والمسروقات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.