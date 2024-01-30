بالصور.. وكيل "تعليم مطروح" يجتمع مع مديري مدارس مبادرة "ألف مدير"

عقد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع مديري المدارس الجدد والذين تم اختيارهم ضمن الدفعة الأولى للمبادرة الرئاسية “ألف مدير مدرسة”، وذلك بمقر ديوان عام المديرية، بحضور دينا عبد الله أمام مدير إدارة التنسيق المركزي.

واستعرض وكيل الوزارة خلال الاجتماع عددا من الموضوعات التى تم مناقشتها خلال الاجتماع السابق، مؤكداً ضرورة المضى قدما نحو الاستفادة القصوى من هذه المبادرة فى إحداث المتغير فى العملية التعليمية واستفادة الطالب استفادة كاملة من كل هذه الإيجابيات كخطوة على الطريق الصحيح نحو الارتقاء بالعملية التعليمية.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، للمديريين أنه من الضروري تعاظم استفادة المؤسسات التعليمية التي يتولون قيادتها من خبراتهم العلمية والعملية وسماتهم الشخصية ومهاراتهم القيادية والتي تم صقلها وجعلتهم مؤهلين للمشاركة بفعالية فى المبادرة الرئاسية.

وناقش مع المديرين الجدد الست بادارتي مطروح والعلمين الخطة المستقبلية بمدارسهم، كذلك تقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي المطلوب وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، ووفق تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وقام وكيل تعليم مطروح خلال الاجتماع بتسليم المديرين الجدد الشهادات المؤمنة والتي حصلوا عليها من إحدي المؤسسات السيادية العريقة، مؤكداً لهم أن الخبرات والمعارف التي اكتسبوها خلال الدورات التدريبية التي نظمتها تلك المؤسسة العريقة كفيلة بقيادة المدارس التي تولوا إدارتها نحو التميز المهني والرقي التعليمي.

وفي ختام الاجتماع، أكد وكيل الوزارة للحضور، أن تعليم مطروح حريص على تقديم كل سبل المعاونة لهم لنجاحهم في قيادتهم الجديدة للمدارس لضمان الارتقاء بالمنظومة التعليمية بها.

وكيل “تعليم مطروح” يجتمع مع مديري مدارس المبادرة الرئاسية “ألف مدير”

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